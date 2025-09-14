Боб Хартли объяснил второе поражение «Локомотива»

Исход матча определило большое количество удалений, следствием которых стали игра в меньшинстве и пропущенные шайбы. Об этом сказал наставник ХК «Локомотив» Боб Хартли по итогам матча с нижнекамским «Нефтехимиком», который обыграл ярославцев со счетом 5:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что «Локомотив» четыре из пяти шайб пропустил, играя в меньшинстве. На счету ярославской команды семь удалений за матч (у «Нефтехимика» — три).

«"Нефтехимик" достоин этой победы. Команда соперника хорошо сыграла в большинстве, но мы не показываем то, что должны. Нам пока не достает концентрации. Заработали плохие и несвоевременные удаления. Наше меньшинство хорошо играло в предыдущих играх, но сегодня допустили много ошибок. Хоккей нельзя обмануть: если не соблюдаешь дисциплину, не играешь как должен, то тебя наказывают»,— сказал Боб Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции.

Во вторник, 16 сентября, «железнодорожники» встретятся с «Ладой» в Тольятти. «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции с 5 очками.

Алла Чижова