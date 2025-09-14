«Локомотив» проиграл второй матч подряд

Ярославский ХК «Локомотив» уступил во втором матче подряд. 14 сентября «железнодорожники» проиграли «Нефтехимику» в Нижнекамске.

Счет был открыт на 30-й секунде матча нападающим «Локомотива» Александром Радуловым с передачи Андрея Сергеева. Спустя 2,5 минуты преимущество увеличил Егор Сурин. Шанс забить хозяевам льда дало удаление Радулова: «Нефтехимик» смог реализовать большинство — отличился Андрей Белозеров. Первый период завершился счетом 1:2.

В начале второго игрового отрезка нападающий «Локомотива» Максим Шалунов воспользовался численным преимуществом и забросил уже третью шайбу в ворота соперника. То же самое сделал форвард «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди, а через минуту счет сравнял нападающий Евгений Митякин. На установленный счет 3:3 сразу ответил форвард ярославцев Александр Радулов — он забил гол на 31-й минуте и сделал счет 3:4.

В третьем периоде нижнекамцы реализовали большинство — забил Данил Юртайкин, сравняв счет за 6,5 минуты до конца основного времени. В овертайме «Локомотив» заработал удаление и пропустил в меньшинстве. Окончательный счет — 5:4.

Во вторник, 16 сентября, «железнодорожники» встретятся с «Ладой» в Тольятти. «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции с 5 очками.

Алла Чижова