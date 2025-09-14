В Госдуме заявили о попытках западных стран вмешаться в российские выборы

Выборы в России прошли строго в соответствии с Конституцией, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. При этом он сообщил о попытках повлиять на выборы со стороны западных стран, которые, по его словам, были пресечены.

«Запад уже активно готовится к выборам в Госдуму-2026... Выборы, как они (западные страны.— "Ъ") считают, это одна из удобных возможностей попытаться разрушить наше внутригосударственное единство»,— сказал господин Пискарев (цитата по пресс-службе комиссии).

Политик утверждает, что спецслужбы других стран собирают данные о ситуации в регионах России, «чтобы пытаться разжечь протесты». «Регулярно в этих целях в Европарламенте и британском парламенте проводят соответствующий инструктаж с представителями так называемой российской радикальной оппозиции»,— заверил он.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что во время выборов было зафиксировано около 290 тыс. атак на портал ЦИК и более 200 тыс. — на портал дистанционного электронного голосования. По ее словам, на выборах разного уровня проголосовали уже 16 млн человек.