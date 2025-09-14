Письмо Фрэнка Синатры о похищении сына продается на аукционе

Аукцион Bonhams выставил на продажу письмо Фрэнка Синатры, написанное в 1964 году. Речь в нем идет о похищении сына певца. Торги состоятся 16 сентября. Ожидается, что письмо может быть продано примерно за $30 тыс.

Фрэнк Синатра-младший был похищен 8 декабря 1963 года, ему тогда было 19 лет. Похитители потребовали у его отца выкуп в $240 тыс. Через два дня певец заплатил преступникам, и Синатру-младшего отпустили. Вскоре похитители были арестованы и приговорены к длительным тюремным срокам.

В 1964 году священник тюрьмы, в которой содержался один из похитителей, обратился к Синатре с просьбой простить похитителя. Выставленное на аукцион шестистраничное письмо — ответ на эту просьбу.

В Bonhams называют письмо очень эмоциональным и показывающим уязвимость автора. Он, в частности, касается утверждений похитителей, что Фрэнк Синатра-младший сам организовал свое похищение. В письме его отец называет эти слова «еще одним преступлением против общества».

Яна Рождественская