Российская команда заняла третье место на крупнейшем турнире по Dota 2

Российская команда Parivision проиграла китайской Xtreme Gaming в финале нижней сетки плей-офф турнира The International и заняла третье место. Противостояние завершилось со счетом 2:1. В состав Parivision входят россияне Алан Галлямов, Дмитрий Дорохин, Эдгар Налтакян, Андрей Куропаткин и украинец Владимир Миненко.

The International — чемпионат мира по видеоигре Dota 2. Организатором турнира выступает компания Valve (разработчик игр, владелец магазина Steam). Турнир, который завершится сегодня, проходит в Гамбурге. Призовой фонд в 2025 году превысил $2,6 млн. Российский коллектив получит за третье место $239 тыс.

Несколько минут назад начался финал турнира. Xtreme Gaming играет с командой Team Falcons, за которую выступает 20-летний российский игрок Станислав Поторак.

В 2021 и 2023 году российская команда Team Spirit побеждала в турнире The International. В первый раз игроки получили больше $18 млн, с победой команду поздравлял президент Владимир Путин.