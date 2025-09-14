На выборах в гордуму Ижевска к вечеру проголосовали 88% участников ДЭГ

На выборах в гордуму Ижевска к 16:00 проголосовали 88% участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По единому округу было принято почти 45,9 из 51,8 тыс. цифровых бюллетеней. Такие данные показали корреспонденту «Ъ-Удмуртия» на брифинге в ситуационном центре корпуса общественного наблюдения.

Фото: Дмитрий Соколов, Коммерсантъ

«Это хороший, высокий процент <...> У троих—четверых людей возникли определенные технические сложности. Они смогли подойти на избирательные участки, там есть выделенная проводная линия с интернетом, и проголосовать»,— рассказала на брифинге председатель избиркома Удмуртии Светлана Пальчик.

Напомним, ДЭГ применяется на выборах в гордумы Ижевска и Можги, а также на дополнительные выборы депутатов Госсовета Удмуртии с 12 сентября. В регионе такой способ голосования реализован впервые. Всего на ДЭГ в Удмуртии было заявлено более 58 тыс. избирателей.

Сегодня, 14 сентября, начался заключительный день выборов. Всего открылись 462 избирательных участках. К голосованию присоединились Воткинск, Сарапул и Глазов. В этих городах ДЭГ не применяется, но действовала возможность досрочного голосования.

К 15:00 явка на выборах в гордуму Ижевска с учетом ДЭГ поднялась до 22,55%. Показатель на выборах в муниципальный парламент Можги — 31,71%, Воткинска — 20,89%, Глазова — 21,87%, Сарапула — 23,48%.