Умер экс-чемпион мира по боксу Рики Хаттон

Британский боксер-профессионал, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон был найден мертвым в своем доме в Большом Манчестере, сообщает Manchester Evening News. Ему было 46 лет.

В материале Manchester Evening News говорится, что полиция подтвердила факт обнаружения тела. Смерть боксера правоохранители «не рассматривают как подозрительную».

Бывший чемпион мира в первой полусредней категории по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) и в полусредней категории по версиям WBA и IBO несколько месяцев назад анонсировал возобновление карьеры. На 2 декабря был запланирован бой Рикки Хаттона против представителя ОАЭ Эйсы Аль-Дахи. Британец изначально ушел из спорта в 2009 году, затем он возвращался на один бой в 2012-м.

Одним из ярчайших моментов спортивной карьеры Хаттона является победа техническим нокаутом над Костей Цзю в бою за пояс IBF в 2005 году. Тогда он был назван лучшим бойцом года по версиям журнала The Ring и ESPN.

Арнольд Кабанов