РКН зафиксировал почти 100 DDoS-атак на связанную с выборами инфраструктуру

Роскомнадзор (РКН) зафиксировал 99 DDos-атак на ресурсы Центральной избирательной комиссии, департамента информационных технологий Москвы и дистанционного электронного голосования. Продолжительность атак составила 3 часа 40 минут.

«Влияние на функционирование сетей и связи, обеспечивающих работы избиркомов, данные инциденты не оказали»,— сказал на заседании в информационном центре ЦИК врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что кроме этого было зарегистрировано 18 фишинговых атак (когда хакеры обманом заставляют людей перейти на вредоносные ссылки.— "Ъ") на ресурсы электронного голосования. Также были зафиксированы 110 аварийных ситуаций на сетях связи, обеспечивающих работы избирательных комиссий всех уровней.

До этого председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что зафиксировано около 290 тыс. атак на портал ЦИК и более 200 тыс. — на портал дистанционного электронного голосования. По ее словам, на выборах разного уровня проголосовали уже 16 млн человек.