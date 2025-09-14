РКН сообщил о сбое на сети «Ростелекома»

На сети «Ростелеком» (MOEX: RTKM) зафиксирован сбой. Об этом «Ъ» сообщили в Роскомнадзоре.

«14.09.2024 в 12:20 фиксируется сбой на сети Ростелеком. Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 — отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети»,— сообщили в Роскомнадзоре. В ведомстве добавили, что аварию начали устранять специалисты Ростелекома.

Сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что во время проведения голосования в России было зафиксировано около 290 тыс. атак на интернет-ресурсы избирательной комиссии и более 300 — на систему дистанционного голосования.