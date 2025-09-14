Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль с официальным визитом. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Ожидается, что вскоре господин Рубио встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Перед вылетом в Израиль госсекретарь США заявил о недовольстве Белого дома в связи с ударами Израиля по штаб-квартире «Хамас» в Катаре, которые были нанесены 9 сентября. При этом он отметил, что отношения Вашингтона и Иерусалима не изменятся: разговор с израильскими властями планируется вести о будущем.