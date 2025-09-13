Девять мирных жителей пострадали от атак ВСУ на Белгородскую область в субботу

В результате атак ВСУ на Белгород и муниципалитеты Белгородской области в субботу, 13 сентября, были ранены девять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде утром 13 сентября «вследствие детонации беспилотника» 20-летняя местная жительница получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног. Как сообщил губернатор, раненую доставили в областную клиническую больницу. Взрывом был поврежден фасад социального учреждения на пером этаже многоэтажки, посечены осколками пять автомобилей.

— двое взрослых и 16-летняя девушка — были ранены в результате взрыва БПЛА возле пассажирского автобуса в областном центре. Белгородку с осколочным ранением плеча доставили в детскую областную клиническую больницу, других пострадавших — в горбольницу № 2 Белгорода. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от взрыва дрона ВСУ мирная жительница получила минно-взрывную травму, а также осколочные ранения рук и ног. «Пострадавшую вывезли бойцы самообороны. Они передали ее бригаде скорой помощи, которая доставила женщину в Шебекинскую центральную районную больницу. Сейчас ей проводят операцию»,— сообщил губернатор.

«В результате детонации повреждены окна, внутренняя отделка и фасад. Уже идет поквартирный обход, замеры окон и закрытие пленкой. В понедельник произведем оплату работ по восстановлению подрядчику»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

UPD: Еще двое мирных жителей, мужчина и женщина, ранены в результате удара БПЛА ВСУ в районе поселка Дубино Краснояружского района, сообщил губернатор в 17 часов. Оба раненых доставлены в Краснояружскую ЦРБ. У первого из пострадавших диагностировали слепое осколочное ранение голени, у второй — множественные осколочные ранения рук, ног и спины. После оказания медицинской помощи раненые будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода.

«Четвертый день продолжается массированная атака на Белгород и Белгородский район. Много атак беспилотников продолжается и по приграничным муниципальным образованиям. Ситуация крайне сложная,— написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале утром субботы, 13 сентября.— Начались основные дни выборов в белгородскую областную думу. Конечно, мне кажется, что это долг каждого из нас — проголосовать. Понимаем, что ситуация крайне сложная, поэтому мы должны четко понимать, что происходит вокруг. Отдавая свой гражданский долг, мы должны не пренебрегать вопросами безопасности».

Сам господин Гладков сообщил, что проголосовал в первой половине дня субботы: «У нас всегда депутаты законодательного собрания очень вовлеченные в процесс развития Белгородской области. Очень хочется, чтобы в новый созыв пришли люди, которые и в мирной, и в военной повестке будут отдавать свои силы Белгородской области и ее жителям».

