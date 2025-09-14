Песков: убийство Чарли Кирка указывает на поляризацию общества США

Убийство консервативного американского активиста Чарли Кирка указывает на крайнюю поляризацию общества США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это дело американских правоохранителей — выяснять, все-таки это какие-то отдельные эпизоды или это какая-то тенденция, что гораздо хуже. Но то, что общество крайне поляризовано сейчас, это действительно так»,— сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по ТАСС).

Политический активист Чарли Кирк был застрелен 10 сентября на выступлении в университете штата Юта. Американские СМИ сообщили, что его похороны пройдут 21 сентября на стадионе Стейт Фарм в Глендейле, штат Аризона. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять участие в церемонии прощания с Чарли Кирком.