New York Post: объявлено, как будут проходить похороны Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп примет участие в церемонии похорон своего близкого соратника Чарли Кирка. Об этом сообщают американские медиа, включая New York Post. Похороны пройдут 21 сентября на стадионе Стейт-Фарм в Глендейле, штат Аризона. На нем обычно проходят домашние матчи команды «Аризона Кардиналс» Американской футбольной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters

Организация Turning Point USA (TPUSA), которую создал и возглавлял господин Кирк, пригласила всех принять участие в церемонии на стадионе. По замыслу TPUSA, она станет «торжеством удивительной жизни и непреходящего наследия легенды Америки, Чарли Кирка, чья жизнь была свидетельством веры, смелости и убежденности».

Президент Трамп объявил о намерении принять участие в похоронах господина Кирка еще в пятницу. Он также издал указ о том, что все государственные флаги в стране должны быть приспущены до вечера воскресенья, 14 сентября.

Активист был убит 10 сентября во время выступления перед студентами. Пуля попала ему в шею.

О том, как гибель популярного консервативного активиста Чарли Кирка всколыхнула США, — в материале «Ъ».

Андрей Келекеев