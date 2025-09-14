Бывший первый замглавы Челябинской области избрана губернатором Ненецкого округа

Собрание депутатов Ненецкого округа избрало губернатором Ирину Гехт, исполнявшую обязанности главы региона с марта этого года. Решение принято на внеочередном заседании 14 сентября, сообщает пресс-служба представительного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

За Ирину Гехт проголосовали 16 из 19 депутатов. Губернатора Ненецкого округа избирали депутаты окружного собрания путем открытого голосования из трех кандидатов, представленных президентом РФ Владимиром Путиным. Конкурентами врио губернатора Ирины Гехт были депутат окружного собрания Михаил Райн и депутат совета Заполярного района Татьяна Антипина. Михаил Райн получил три голоса, госпожа Антипина — ноль.

Ирина Гехт родилась в Курганской области. В 1992 году окончила исторический факультет Челябинского государственного университета. Долгое время работала в правительстве Челябинской области. В 2010 году заняла должность первого заместителя министра социальных отношений региона, а с февраля 2011-го — министра. В 2012 году стала заместителем губернатора Челябинской области, с 2013-го — заместителем председателя правительства региона. В 2014-2019 годах была сенатором от Челябинской области. В июле 2019 года была назначена на пост первого вице-губернатора Челябинской области, курировала социальный блок. С мая 2024 года по январь 2025 года возглавляла правительство Запорожской области.