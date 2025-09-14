Пропавший судья Восточно-Сибирского арбитражного суда найден мертвым

В Иркутске подтверждена гибель судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николая Курца. Информация об этом 14 сентября была опубликована в Telegram-канале суда. Причина гибели не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа Фото: Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

В инстанции выразили «глубокие соболезнования родным и близким». Отмечается, что организована церемония прощания с судьей. Она состоится 16 сентября на Смоленском кладбище.

Ранее сообщалось, что Николай Курц пропал в ночь на 3 сентября. Камеры наблюдения последний раз зафиксировали его на мосту через реку Ангару. По данным источников «Ъ», на уход из дома и последующие действия судьи могли повлиять некие «личные обстоятельства», не связанные с его местом работы.

Влад Никифоров, Иркутск