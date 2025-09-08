В Иркутске спасатели ищут ушедшего из дома судью

Спасательные службы и правоохранительные органы в Иркутске ведут поиск судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николая Курца, ушедшего из дома в ночь на 3 сентября. Информацию о поиске «Ъ» подтвердили источники в нескольких структурах.

Фото: Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц

Фото: Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

Региональные Telegram-каналы публиковали информацию о том, что судью в последний раз видели на мосту через реку Ангара. По их данным, на уход из дома и последующие действия судьи могли повлиять некие «личные обстоятельства», не связанные с его местом работы.

Источники «Ъ» не подтвердили и не опровергли информацию о том, что господин Курц мог покончить с собой.

Николай Курц был назначен на свою должность указом президента от 8 ноября 2023 года.

Влад Никифоров, Иркутск