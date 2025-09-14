Российские средства ПВО за сутки сбили 361 беспилотник ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 361 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Кроме того, были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, сообщили в ведомстве.

За ночь на 14 сентября над территорией России были сбиты 80 беспилотников. В период с 8:00 по 8:30 мск средства ПВО уничтожили еще пять беспилотников над РФ.