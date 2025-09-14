Явка на выборах в гордуму Ижевска к 12:00 превысила 20%

Явка на выборах в гордуму Ижевска в последний день голосования к 12:00 составила 20,62%. Данные из системы ЦИК РФ. На выборах в гордуму Можги показатель достиг 28,35%, на дополнительных выборах депутатов Госсовета Удмуртии — 28,62%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня, 14 сентября, к голосованию присоединились Сарапул, Воткинск и Глазов. В этих городах явка на 12:00 составила 18,82%; 16,91% и 17,11% соответственно.

Напомним, сегодня начался третий, заключительный день выборов в муниципальные парламенты городов Удмуртии, а также дополнительных выборов депутатов Госсовета республики. Утром в регионе открылись 462 избирательных участка. За голосованием следят 1,3 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Удмуртии (ОП УР).

В частности, в гордуму Ижевска изберут 35 парламентариев по смешанной системе (10 по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам). Впервые в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).