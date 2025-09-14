В Удмуртии начался заключительный день выборов в гордумы и Госсовет

Начался третий, заключительный день выборов в муниципальные парламенты городов Удмуртии, а также дополнительных выборов депутатов Госсовета республики. Сегодня утром в регионе открылись 462 избирательных участка, сообщили в региональном избиркоме.

«К голосованию присоединились Воткинск, Глазов и Сарапул. В этих городах 10 дней проходило досрочное голосование, которое завершилось накануне»,— говорится в сообщении.

В Можге, Ижевске, Кизнерском и Можгинском районах участки работают третий день. За голосованием следят 1,3 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Удмуртии (ОП УР).

«Утро началось благополучно: все участки открылись вовремя, никаких нарушений не зафиксировано. Наблюдатели приступили к работе и ведут мониторинг хода голосования. Первые избиратели уже начали приходить на участки»,— рассказала на утреннем брифинге заместитель председателя ОП УР Ольга Лихачева.

Избирательные участки будут работать сегодня с 08:00 до 20:00.

Напомним, явка на выборах в гордуму Ижевска во второй день голосования, 13 сентября, к 20:00 составила 18,64%. Данные из системы ЦИК РФ. На выборах в гордуму Можги показатель достиг 24,39%, на дополнительных выборах депутатов Госсовета Удмуртии — 25,74%.