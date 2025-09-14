«Балтика» выдержала «Зенит»

Восьмой тур чемпионата России по футболу завершился матчами с участием «Зенита» и ЦСКА. Петербуржцы на выезде сыграли по нулям с «Балтикой», а москвичи уступили в гостях «Ростову» — 0:1, потерпев первое поражение. В итоге армейцы выпали из тройки, а балтийцы поднялись на второе место.

Если отталкиваться от турнирного положения, то именно противостояние «Балтики» с «Зенитом» больше претендовало на статус центрального события восьмого тура, а состоявшееся накануне столичное дерби «Динамо» и «Спартака» по этим меркам было лишь разборкой середняков. Калининградцы вообще после семи матчей находились в призовой тройке и отставали от лидера чемпионата всего на одно очко. Они уже, что называется, поставили на уши премьер-лигу, в которую только-только вернулись из первого дивизиона, показав, что никого не боятся в играх с теми же московскими грандами — «Динамо», «Спартаком» и «Локомотивом». Так что их встреча с «Зенитом» вызывала большой интерес.

В петербургской заявке не оказалось Вендела и Жерсона, а еще один дорогостоящий бразильский легионер — Луис Энрике — остался на скамейке запасных. К тому же главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку пришлось ввести в стартовый состав третьего россиянина, так как дебютировавший недавно в сборной Бразилии Дуглас Сантос автоматически лишился российского спортивного гражданства и снова считается легионером.

«Балтика» отнеслась без пиетета и к петербуржцам, сразу поддушив их таким прессингом, с которым те нечасто сталкиваются в премьер-лиге.

Да и атаковала она достаточно агрессивно, создав даже стопроцентно голевой момент, когда Мингиян Бевеев вбросил аут в чужую штрафную площадь и мяч отскочил на ногу Сергею Пряхину. Попади он в створ, вряд ли голкипер Денис Адамов чем-то помог бы гостям, но калининградец бахнул над перекладиной. А вот «Зенит» в первом тайме никак не мог пробиться к воротам Максима Бориско, несмотря на присутствие на поле пары нападающих Матео Кассьерра—Лусиано Гонду и таких остро атакующих полузащитников, как Максим Глушенков с Андреем Мостовым. Формально он больше владел преимуществом, а по сути хозяева смотрелись ничуть не хуже. И явно не от хорошей жизни Семак сделал две перестановки еще в перерыве, убрав Мостового и Гонду.

Во втором тайме петербуржцы наконец-то нанесли удар в створ, когда Глушенков проверил Бориско на бдительность. Однако «Балтика» опять была куда ближе к голу, когда навес в штрафную обернулся тем, что Пряхин чуть не забил пяткой. Денис Адамов с трудом выловил мяч, хотя потом и стандарт в исполнении Педро доставил определенные трудности Бориско. Тем не менее «Зенит» по-прежнему практически не имел моментов в атаке, и даже выход Луиса Энрике с Александром Соболевым не усилил ее. А вот калининградцы в концовке упустили возможность вырвать победу, которую им мог принести Чинонсо Оффор, но нигериец с близкой дистанции угодил во вратаря. «Балтика» благодаря ничьей набрала 16 очков и заняла второе место. «Зенит» же с 13 баллами откатился с пятой на шестую строчку.

ЦСКА приехал в Ростов-на-Дону в ранге абсолютного фаворита, тем более что его соперник уже по ходу тура опустился в зону вылета, а наставник московского клуба Фабио Челестини — в статусе лучшего тренера Российской премьер-лиги по итогам июля и августа. Правда, гостям не хватало Кирилла Глебова, который под руководством швейцарского специалиста стал одним из ведущих футболистов команды и заслужил вызов в национальную сборную России. Собственно, в дебютном матче за нее он и получил травму.

Не иначе как красно-синие решили дать фору «Ростову».

Уже в дебюте их многоопытный и непогрешимый вратарь Игорь Акинфеев неожиданно отдал пас Константину Кучаеву, давно не выступающему за ЦСКА, а бывший армеец любезно воспользовался столь щедрым подарком.

Но с ликвидацией «гандикапа» возникли серьезные проблемы, так как хозяева отнюдь не выглядели слабыми. Какие бы комбинации ни крутили москвичи, ростовская оборона стояла стеной, а в одной из контратак Тимур Сулейманов едва не увеличил счет. На этот раз Акинфеев действовал, как обычно, безупречно, однако в конце первого тайма «отличился» его одноклубник, защитник Милан Гайич, который у чужой штрафной ударил локтем Давида Семенчука, схлопотав прямую красную карточку.

ЦСКА поставил себя в очень сложную ситуацию, ведь тяжело отыгрываться в меньшинстве. Был шанс у Тамерлана Мусаева, когда его удар головой отразила перекладина, но с тем же успехом москвичи могли и пропустить. Когда же Матеус Алвес в конце второго тайма нарвался на вторую желтую карточку, они и вовсе доигрывали уже вдевятером. Подопечные Челестини, к их чести, сражались до финального свистка и все-таки потерпели первое поражение в чемпионате — 0:1. Теперь ЦСКА с 15 очками располагается на четвертом месте.

Александр Ильин