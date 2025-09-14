Около двадцати человек пришлось эвакуировать из-за пожара на Новолитовской улице

Массовая эвакуация людей потребовалась в результате квартирного пожара в Выборгском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Новолитовская улица, д. 10, поступил на пульт дежурного в 03:34 воскресенья, 14 сентября, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в однокомнатной квартире происходило горение обстановки балкона на площади 2 кв. метра. С огнем удалось справиться в 04:12 силами десяти спасателей и двух единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали. Из опасной зоны были эвакуированы 19 человек, уточнили в МЧС.

Андрей Цедрик