При ночном пожаре в Пушкинском районе пострадала петербурженка

Квартирный пожар в Пушкинском районе потушили в ночь на 13 сентября. В результате возгорания пострадала жительница Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Вызов по происшествию поступил на пульт дежурного в 1:11. Огонь возник в доме 50 по Железнодорожной улице. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 5 кв. м.

Спустя 20 минут пожар потушили, на месте работали 15 специалистов. Пострадавшую при происшествии женщину доставили в больницу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что один человек пострадал из-за пожара в автомобиле в Шушарах.

Татьяна Титаева