Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что Дмитрий Медведев награжден орденом «за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации». В воскресенье зампред Совбеза России отмечает 60-летие.