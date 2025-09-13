Явка на выборах в гордуму Ижевска достигла 18,64% во второй день голосования

Явка на выборах в гордуму Ижевска во второй день голосования, 13 сентября, к 20:00 составила 18,64%. Данные из системы ЦИК РФ. На выборах в гордуму Можги показатель достиг 24,39%, на дополнительных выборах депутатов Госсовета Удмуртии — 25,74%.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Самая высокая явка в Ижевске отмечена в округах Колтоминский (21,65%), Родниковый (21,19%) и Молодежный (21,18%). Аутсайдеры — Индустриальный (14,45%), Московский (15,72%) и Восточный (15,79%).

Напомним, выборы в гордумы Ижевска и Можги, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета Удмуртии стартовали 12 сентября. Они продлятся до 14 сентября. Впервые в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

В гордуму Ижевска изберут 35 парламентариев по смешанной системе (10 по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам), в гордуму Можги — 26 депутатов (13 одномандатников и 13 по спискам), в Госсовет Удмуртии — двух депутатов.

В гордумы Сарапула, Воткинска и Глазова выборы пройдут в один день, 14 сентября. ДЭГ в этих муниципалитетах не применяется. Досрочное голосование в них стартовало 3 сентября.