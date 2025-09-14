В Ленинградской области отменили семь электричек из-за схода вагонов

Семь пригородных поездов временно отменены из-за схода с рельсов грузовых вагонов на перегоне Строганово — Мшинская. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги в Telegram-канале.

В связи с происшествием еще 12 электричек следуют только до станции Сиверская. «Кроме того, изменен маршрут поездов «Ласточка» № 810 Псков – Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург — Печоры, в связи с чем их задержка в пути составляет 2 часа»,— сообщила пресс-служба компании.

Для перевозки пассажиров был организован проезд автобусов по маршруту Сиверская — Луга, следует из публикации.

Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сходе с рельсов тепловоза с 15 пустыми цистернами в Лужском районе. Он писал, что движение поездов перекрыто в двух направлениях, задержано движение десяти пригородных электричек. По словам губернатора, жертв в результате происшествия нет.