В Челябинске более 120 тыс. человек посетили фестивали и концерты в День города

Более 120 тыс. человек побывали на праздничных мероприятиях, посвященных Дню города в Челябинске 13 сентября. Нарушений общественного правопорядка не допущено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Самыми массовыми мероприятиями стали концерты на площадках рядом с Торговым центром на набережной реки Миасс и возле ледовой арены «Трактор».

Общественный порядок в День города охраняли около 1,3 тыс. сотрудников полиции и дополнительных сил, в том числе из Росгвардии, казачества, народных дружинников и работников частных охранных структур.