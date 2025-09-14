Над Смоленской областью сбили 12 беспилотников

За ночь и утром силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Повреждений объектов инфраструктуры нет, никто из жителей не пострадал»,— написал Василий Анохин. Он добавил, что на месте работают оперативные службы. До этого в Минобороны сообщили, что за ночь над Смоленской областью были сбиты 12 беспилотников.

Губернатор Смоленской области также призвал жителей региона соблюдать правила безопасности и не приближаться к частям БПЛА в случае их обнаружения.

За ночь над территорией России были сбиты 80 беспилотников, 30 из них — над Брянской областью. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на нефтеперерабатывающем заводе КИНЕФ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА.