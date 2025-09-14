Партии потратили на выборы в заксобрание Челябинской области 218 млн рублей

Избирательная комиссия Челябинской области отчиталась о расходовании средств со спецсчетов партий, участвующих в выборах депутатов законодательного собрания региона. Общая сумма трат на предвыборные кампании составила почти 218 млн руб. Больше всего денег потратили «Новые люди» — 81,5 млн руб., сообщает пресс-служба областного избиркома.

На втором месте по финансированию партия «Справедливая Россия — За правду», собравшая на предвыборную кампанию 73,2 млн руб. «Единая Россия» израсходовала 31,7 млн руб., ЛДПР — 16,7 млн, КПРФ — 9,5 млн, «Партия пенсионеров» — 5,1 млн руб. В действующем созыве заксобрания региона есть представители этих партий, кроме «Новых людей».

В избиркоме отмечают, что на всех спецсчетах партий остаток средств равен нулю, что подтверждает их полное использование в рамках предвыборной кампании. Чаще всего деньги расходовали на изготовление листовок и плакаты, размещение агитационных материалов на рекламных носителях, производство и распространение аудио- и видеороликов, проведение агитационных мероприятий, оплату работ и услуг для целей избирательных кампаний, а также агитацию в СМИ.