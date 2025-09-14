В Чувашии по итогам второго дня выборов главы республики явка составила 43,4%

В Чувашии по итогам первого дня выборов главы республики явка избирателей составила 43,4%, всего проголосовали 393 тыс. человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Избиркома республики.

Среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) явка оказалась выше — 87,19%. Дистанционно проголосовали более 173,2 тыс. избирателей.

В первый день выборов явка в республике составила 28,48% — более 258 тыс. человек.

Выборы главы проводятся в республике в течение трех дней: с 12 по 14 сентября. Всего выдвинулось пять кандидатов — действующий глава республики Олег Николаев (самовыдвиженец) и представители четырех политических партий: Владимир Ильин («РППСС»), Максим Морозов («Новые люди»), Владимир Савинов («Зеленые») и Константин Степанов (ЛДПР).

Влас Северин