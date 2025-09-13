Явка в первый день выборов главы Чувашии составила 28,48%

В Чувашии по итогам первого дня выборов главы республики явка избирателей составила 28,48%, проголосовали чуть более 258 тыс. человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Избиркома республики.

Среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) явка оказалась выше — 75,7%. Дистанционно проголосовали более 150,4 тыс. избирателей.

Секретарь Избирательной комиссии Чувашии Олег Ефимов сообщил «Ъ Волга-Урал», что явка на выборах в Чебоксарское городское собрание депутатов не подсчитывалась. Он добавил, что выборы проходят в штатном режиме и никаких инцидентов, способных повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было.

В Чувашии для предстоящих выборов главы региона организовано 921 избирательный участок. На пост главы республики претендуют пять кандидатов.

Влас Северин