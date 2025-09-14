В Челябинской области 13-летняя девочка погибла в улетевшей в болото машине

В Красноармейском районе легковой автомобиль съехал с дороги в болото и опрокинулся. Погибла 13-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 21 часа 13 сентября на 1 км автодороги Еткуль — Селезян — Шатрово — Луговой. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Ford Fiesta на изгибе дороги вправо не справился с управление и съехал с дороги влево в болото. Машина опрокинулась. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции устанавливает причины и обстоятельства аварии.