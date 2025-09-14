После взрыва на железной дороге в Орловской области задерживаются 17 поездов

Из-за изменения маршрута следования по территории Орловской области с отставанием следуют 17 поездов, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).

Полный список задерживающихся поездов ФПК опубликовала в Telegram-канале. В публикации также указано, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием.

Взрыв на железнодорожных путях произошел во время их проверки 13 сентября. Погибли два сотрудника Росгвардии.