В Кузбассе потратят 1,34 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Правительство Кемеровской области утвердило программу переселения жителей из ветхого и аварийного жилья на 2025-2026 годы. Ее реализация обойдется в 1,34 млрд руб., говорится в постановлении, изданном кабмином 11 сентября.

Из этой суммы 681,8 млн руб. должен выделить бюджет региона. 657,4 млн руб. планируется привлечь из средств ППК «Фонд развития территорий». Наибольшие вложения в реализацию программы предстоит сделать в Кемеровском (262,1 млн руб.), Калтанском (203,2 млн руб.), Киселевском (167,8 млн руб.) и Прокопьевском (130,5 млн руб.) городских округах, а также в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе (130 млн руб.).

Согласно документу, из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года, предстоит переселить 338 семей. Общая площадь расселенного жилья составит 15,9 тыс. кв. м. Всего на 1 января 2025 года аварийным в Кузбассе был признан жилищный фонд площадью 824,8 тыс. кв. м.

Валерий Лавский