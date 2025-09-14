МИД Британии пригрозил протестующим наказанием

Министр иностранных дел Великобритании Шабана Махмуд осудила нападения протестующих на полицейских и предупредила, что за возможные преступления они понесут наказание. Ранее на акции протеста против нелегальной миграции в Лондоне вышли около 110 тыс. человек.

«Осуждаю тех, кто напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона»,— написала Шабана Махмуд в соцсети X.

Как передавала газета The Guardian, участники акции протеста против нелегальной миграции бросали сигнальные ракеты и бутылки в сотрудников полиции. Задержаны как минимум девять человек. Одновременно в Лондоне прошел «Марш против фашизма» в поддержку мигрантов.