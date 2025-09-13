Полиция задержала девять участников протеста в Лондоне

В Лондоне продолжаются столкновения между полицейскими и участниками митинга против нелегальной миграции под названием «Объединим королевство» (Unite the Kingdom). Девять человек задержаны, сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

На некоторых сотрудников полиции совершены нападения. Демонстранты бросали в них сигнальные ракеты и бутылки. Для охраны правопорядка было задействовано более 1 тыс. правоохранителей. Они устанавливают заграждения, чтобы оттеснить протестующих от участников встречного протеста.

В акции «Объединим королевство», по данным полиции, участвуют около 110 тыс. человек. В поддержку миграции выступили около 5 тыс. человек.

Организатором манифестаций против миграции выступил правый активист Томми Робинсон. Акция началась на площади Рассел-сквер, оттуда участники направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Демонстранты скандируют лозунги с критикой премьер-министра Британии Кира Стармера.