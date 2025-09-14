После взрыва в Орловской области поезда пустили по альтернативному маршруту

После взрыва на железной дороге в Орловской области движение поездов дальнего следования организовано по альтернативному маршруту, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«Для пассажиров "Ласточек" назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск для продолжения маршрута на "Ласточках" до конечных станций»,— написано в сообщении МЖД.

В публикации также указано, что пассажиров поездов дальнего следования, которые задержаны на более чем четыре часа, и пассажиров, ожидающих поезда на вокзале, должны обеспечить питанием. Движение поездов по альтернативному маршруту организовано на период проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка.

Взрыв на железнодорожных путях произошел во время их проверки. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн писал о гибели двух сотрудников Росгвардии. Задержаны как минимум 10 поездов. Оперативные службы ищут причастных к минированию путей.