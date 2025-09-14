Гимнастка Мельникова выступит в трех финалах на турнире в Париже

Российская гимнастка Ангелина Мельникова вышла в финалы международного турнира в Париже в трех упражнениях. Они пройдут 14 сентября.

По итогам квалификационного этапа Мельникова заняла первое место в упражнениях на бревне, показав результат 13,966 балла. В вольных упражнениях она заняла пятое место (13,300 балла), в опорном прыжке — седьмое (12,266 балла).

В предыдущий раз 25-летняя Ангелина Мельникова выступала на турнире FIG в 2021 году. Тогда она завоевала три медали. Мельникова также получила золотую и две бронзовые медали на Олимпиаде в Токио, а также серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.