США проведут консультации с НАТО по поводу инцидента с БПЛА в Польше

США проведут с союзниками по НАТО консультации по мере поступления новой информации об инциденте с дронами в Польше. Затем можно будет принимать конкретные решения, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Он отметил, что есть разные версии, почему БПЛА попали в воздушное пространство республики. «Вопрос в том, были ли беспилотники нацелены именно на Польшу»,— приводит Reuters слова господина Рубио. Он назвал ситуацию опасной и неприемлемой.

10 сентября Польша сбила несколько БПЛА в небе над республикой. По версии польских властей, они были российскими. Минобороны РФ заявляло, что атаковать объекты на территории Польши не планировалось.

