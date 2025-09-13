В Грузии арестовали экс-председателя партии Саакашвили Левана Хабеишвили

Суд в Грузии арестовал Левана Хабеишвили, бывшего председателя партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Леван Хабеишвили был задержан 11 сентября. Изначально его обвиняли в обещании дать взятку правоохранителям. По данным прокуратуры, господин Хабеишвили предлагал полицейским $200 тыс. в обмен на получение секретной информации. Позже ему дополнительно предъявили обвинение в публичных призывах к свержению власти.

Михаил Саакашвили сейчас отбывает срок в 12,5 лет заключения. Бывший глава государства был признан виновным в незаконном пересечении границы при возвращении на родину в 2021 году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «“Грузинская мечта” нашла виновного».