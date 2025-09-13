Дерби с дублями

В восьмом туре чемпионата России по футболу состоялось столичное дерби «Динамо»—«Спартак», которое завершилось результативной ничьей 2:2. По дублю в этом матче сделали Бителло и Ливай Гарсия. Продлил свою ничейную серию и «Локомотив», сыгравший 1:1 на выезде с «Ахматом». Зато «Краснодар» победил дома «Акрон» 2:1, сохранив лидерство в премьер-лиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч восьмого тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Матч восьмого тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Перед дерби на «ВТБ Арене» «Спартак» находился чуть в более выгодном положении, чем «Динамо», имея на три очка больше, тем не менее оба клуба занимали слишком низкие для себя позиции в премьер-лиге. Красно-белые замыкали шестерку, из которой их выдавил уже по ходу восьмого тура «Рубин», а бело-голубые делили 9–11-е места с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо».

Команде Валерия Карпина отступать уже было просто некуда, при этом он во время сентябрьской паузы в чемпионате, как известно, тренировал сборную России и не мог сосредоточиться на клубных проблемах.

Между тем наставник «Спартака» Деян Станкович преподнес сюрприз и сразу же включил в стартовый состав двух новых защитников, которых удалось подписать под закрытие трансферного окна. 23-летний камерунец Кристофер Ву из французского «Ренна» и 31-летний ганец Александер Джику из турецкого «Фенербахче» составили тройку центрбеков вместе с Русланом Литвиновым. К тому же у красно-белых вернулись на поле Маркиньос и Кристофер Мартинс, а еще впервые попал в заявку восстановившийся после травмы Тео Бонгонда.

Бело-голубые, в свою очередь, дождались возвращения в строй ведущего нападающего Константина Тюкавина, который порвал так называемые «кресты» еще в мартовском матче прошлого чемпионата с «Ростовом». Правда, пока он не настолько готов, чтобы конкурировать с Иваном Сергеевым, и остался в запасе.

Сергеев уже на первых минутах столкнул лбами Ву и Джику, причем ганец даже «пролил» первую кровь за «Спартак».

Вообще, как и ожидалось, обе команды были настроены на жесткую борьбу, а динамовец Денис Макаров рубил не только чужих, но и своих, в горячке завалив даже одноклубника Рубенса. Первый голевой момент создали хозяева, быстро разыграв стандарт у штрафной площади гостей. Спартаковцы не успели разобраться в обороне, и им повезло, что Даниил Фомин угодил в штангу. А потом с бело-голубыми произошла очередная в нынешнем сезоне неприятность. Бактиёр Зайнутдинов, исполнявший обязанности центрального защитника, не понял маневра своего голкипера Андрея Лунева и прокинул мимо него мяч, который подхватил нападающий красно-белых Ливай Гарсия и закатил в пустые ворота.

Так на 19-й минуте «Спартак» повел 1:0, но уже на 26-й «Динамо» отыгралось. Стандарт в исполнении Бителло вроде бы не представлял прямой угрозы, тем не менее его подача в центр штрафной превратилась в точный удар. Спартаковский вратарь Александр Максименко, который в последнее время выглядит крайне неуверенно, даже не среагировал на него. Кстати, Бителло чуть ранее столкнулся головами с Даниилом Денисовым, причем в том эпизоде тоже не обошлось без крови, но, как выяснилось, бразилец явно поправил себе прицел. Именно он вывел бело-голубых вперед на 48-й минуте первого тайма, изящно перекинув Максименко, который опять ничем не сумел помочь своей команде. Обидный гол в раздевалку вызвал такую бурю эмоций на гостевой скамейке, что Станкович даже вынудил арбитра достать красную карточку. По мнению сербского специалиста, перед вторым голом Бителло было нарушение на Маркиньосе, однако VAR никакого криминала не обнаружил и утвердил взятие ворот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В дебюте второго тайма подфартило уже динамовцам, когда Гарсия жахнул в перекладину. В перерыве Станкович заменил Ву и отказался от схемы с тремя центральными защитниками, притом что оставшиеся Литвинов и Джику висели на желтых карточках. На 63-й минуте Гарсия все-таки оформил дубль после массированной атаки с активным участием тех же Литвинова и Джику. Впрочем, хозяева сами подарили мяч форварду сборной Тринидада и Тобаго, который забил еще один легкий гол.

Ничья, наверное, больше соответствовала характеру матча, хотя и бело-голубые, и красно-белые играли на победу, выпустив на концовку соответственно Тюкавина и Бонгонда.

И будь динамовский нападающий в лучших кондициях, то вполне мог пробить Максименко. У гостей же по-прежнему никак не может преодолеть голевой кризис лучший бомбардир прошлого чемпионата Манфред Угальде. Вот и сейчас костариканец не реализовал превосходный момент. Но, конечно, главным героем эндшпиля стал Лунев, который остановил и Угальде, и Пабло Солари. Аргентинец оказался совсем один перед воротами после паса Жедсона Фернандеша и бил в упор. Лунев спас партнеров от поражения, и дерби закончилось со счетом 2:2. Теперь у «Спартака» 12 очков, а у «Динамо» — девять.

В четвертый раз подряд сыграл вничью «Локомотив», который на этот раз разошелся миром с «Ахматом»».

На 46-й минуте полузащитник грозненцев Эгаш Касинтура замкнул прострел Георгия Мелкадзе, а у москвичей на 79-й отличился Алексей Батраков, положивший уже восьмой гол в текущем чемпионате. Железнодорожники с 16 очками опередили «Краснодар» по дополнительным показателям, поднявшись на первое место, но мало кто сомневался, что тот вернет себе лидерство в домашнем матче с «Акроном» даже в отсутствие дисквалифицированного Джона Кордобы.

Главный тренер кубанского клуба Мурад Мусаев решил использовать вместо колумбийца на острие атаки фактурного полузащитника Никиту Кривцова, который неплохо справлялся с этой ролью. А еще у хозяев был хорош в подыгрыше Сергей Петров. Сначала он ассистировал тому же Кривцову, чей удар отразил голкипер Виталий Гудиев, а на 14-й минуте Виктор Са с его навеса уже поразил ворота головой. Однако вскоре Лукас Оласа неаккуратно действовал в собственной штрафной и заработал пенальти, врезав рукой по лицу Эдгару Севикяну. Ну а Артем Дзюба в таких ситуациях соперников обычно не прощает и на 23-й минуте четко исполнил 11-метровый.

Более того, во втором тайме даже появились сомнения в том, что чемпион добьется успеха. Кривцов на 76-й минуте, казалось бы, развеял их, когда свежий Жуан Батчи разогнал контратаку, а Эдуард Сперцян вложил мяч ему в ногу, отдав девятую голевую передачу. Но на 88-й минуте за фол последней надежды у кубанцев удалили центрального защитника Диего Косту, и Дзюба в компенсированное время едва не сделал дубль. Вратарь Станислав Агкацев совершил сейв и на пару с Кривцовым принес черно-зеленым победу — 2:1. «Краснодар» набрал 19 очков и снова лидирует в премьер-лиге.

Александр Ильин