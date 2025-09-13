Завод «Башнефти» в Уфе продолжит работу после падения БПЛА

Предприятие «Башнефти» в Башкортостане не будет приостанавливать работу после падения беспилотников. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

«Никакого снижения объема выработки, никаких производственных остановок не будет»,— написал он в Telegram-канале. Специалисты из Минприроды провели замеры воздуха. Изменений не зафиксировано, добавил господин Хабиров. Он пообещал усилить защиту предприятий региона.

13 сентября на территорию завода упали обломки двух БПЛА. Их сбивали сотрудники охраны «Башнефти». Было выпущено более тысячи патронов из автомата и еще 200 — из крупнокалиберного пулемета. После падения первого дрона возник пожар. По словам главы Башкортостана, его быстро потушили. При падении второго была нарушена подача технической воды.