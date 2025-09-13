«Динамо» и «Спартак» сыграли 2:2 в матче РПЛ

В матче 8-го тура РПЛ московские команды «Динамо» и «Спартак» не смогли выявить победителя. Встреча на «ВТБ Арене» завершилась вничью со счетом 2:2.

Первым отличился спартаковец Ливай Гарсия: на 19-й минуте он воспользовался ошибкой Бахтиера Зайнутдинова, перехватил мяч и поразил пустые ворота. «Динамо» ответило голом Бителло на 26-й минуте со штрафного. Уже в компенсированное к первому тайму время бразилец оформил дубль после передачи Антона Миранчука. При этом красную карточку получил тренер «Спартака» Станкович, судья матча отправил его за пределы технической зоны за оскорбления.

После перерыва «Спартак» вернул инициативу. На 63-й минуте Гарсия замкнул передачу с близкого расстояния и также сделал дубль, установив окончательный счет — 2:2.

У «Динамо» теперь 9 очков, оно занимает восьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с 12 очками расположился на седьмой строчке.