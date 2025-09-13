В Татарстане за сутки потушили 8 пожаров

12 сентября подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана ликвидировали 8 возгораний, 5 из которых произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по республике.

За прошедшие сутки пожарные 14 раз выезжали на ложные вызовы и 9 раз оказывали помощь другим экстренным службам. Спасатели 6 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах Татарстана зарегистрировано одно происшествие. На Волге опрокинулся катер с семью пассажирами на борту. Четверо человек погибли. Сегодня в Зеленодольском районе республики поиски пропавших продолжаются.

Влас Северин