El Pais: минимум 25 человек пострадали при взрыве в баре Мадрида
В результате взрыва, который произошел в баре Мадрида в районе Пуэнте-де-Вальекас, пострадали минимум 25 человек. Вероятно, в помещении взорвался газ. Об этом сообщило издание El Pais.
Служба экстренной помощи Мадрида подтвердила факт взрыва в соцсети X. Однако, по информации службы, пострадал 21 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в потенциально тяжелом.
ЧП произошло на улице Мануэля Марото. На месте работают пожарные бригады.