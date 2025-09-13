El Pais: минимум 25 человек пострадали при взрыве в баре Мадрида

В результате взрыва, который произошел в баре Мадрида в районе Пуэнте-де-Вальекас, пострадали минимум 25 человек. Вероятно, в помещении взорвался газ. Об этом сообщило издание El Pais.

Служба экстренной помощи Мадрида подтвердила факт взрыва в соцсети X. Однако, по информации службы, пострадал 21 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в потенциально тяжелом.

ЧП произошло на улице Мануэля Марото. На месте работают пожарные бригады.