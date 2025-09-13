ABC: после убийства Кирка в вузах США участились ложные звонки о стрельбе

После убийства молодежного активиста Чарли Кирка в Университете долины Юта количество ложных вызовов полиции о стрельбе в американских вузах резко возросло. Телеканал ABC News сообщает, что за последние дни подразделения SWAT выезжали по ложным сигналам как минимум в десять колледжей и университетов по всей стране.

Полиция не может тратить время на долгую проверку достоверности поступающих звонков, поэтому реагирует на каждый из них как на реальную угрозу, что привело к отмене занятий в некоторых вузах, включая университеты в штатах Вирджиния и Луизиана.

Во время одного из рейдов, вызванных ложным вызовом, курсант академии ВМС США получил огнестрельное ранение, приняв полицейских за угрозу. Его экстренно доставили в больницу на вертолете.

Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время его выступления. Пуля попала в шею, он умер в больнице. Подозреваемый в убийстве был задержан 12 сентября. По данным New York Post, Тайлер Робинсон сам признался в содеянном своему отцу, который и сдал его властям.

Подробности — в материале «Ъ» «Отец ответил за сына».