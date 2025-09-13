Семью экс-президента Киргизии принудительно выселяют из дома

Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева принудительно выселяют из дома в селе Кой-Таш. Об этом сообщила дочь бывшего президента Алия Шагиева в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Вторжение, собираются штурмовать дом! Не предоставили документы, ударили мою помощницу… Хотят как можно скорее начать строительные работы, хотя суд еще не завершен»,— написала госпожа Шагиева.

По ее словам, выселение семьи из дома — попытка отомстить Алмазбеку Атамбаеву. Дочь экс-президента а публикации уточнила, что дом еще не был передан в государственную собственность, поскольку судебные процессы еще не закончились.

Однако в Госагентстве по управлению госимуществом Киргизии сообщили «Интерфаксу», что по решению суда участок, на котором расположен дом Алмазбека Атамбаева, был возвращен в госсобственность. Власти планируют построить на нем дом престарелых и детский сад.

Суд в Киргизии 3 июня заочно приговорил бывшего президента страны к 11,5 года лишения свободы. Его признали виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, коррупции и организации массовых беспорядков.