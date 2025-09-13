Два человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Поселок Дубино Краснояружского района подвергся атаке ВСУ. При ударе дрона ранены два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

У мужчины диагностировали слепое осколочное ранение голени, у женщины — множественные осколочные ранения рук, ног и спины. Их доставили в Краснояружскую ЦРБ, после чего переведут в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждена сельхозтехника.

В течение нескольких часов на территории региона действовал режим ракетной опасности. В Белгороде при детонации БПЛА пострадала 20-летняя девушка. При взрыве дрона возле пассажирского автобуса ранены трое, в том числе 16-летний подросток. Под удар попал и многоквартирный дом в городе — пострадали двое. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа ранена еще одна мирная жительница.