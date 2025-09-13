Аэропорты Уфы и Оренбурга возобновили работу

В аэропортах Уфы и Оренбурга сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт в Уфе не работал почти четыре часа, в Оренбурге — почти три часа. За это время на запасные аэродромы перенаправлены три самолета, летевшие в столицу Башкирии, и один, летевший в Оренбург.

В Уфе атаке БПЛА подверглось предприятие «Башнефти», сообщил глава республики Радий Хабиров. На территории завода начался пожар, производственная площадка повреждена незначительно. Обошлось без жертв.

Информации о сбитых дронах или других происшествиях в районе Оренбургской области не поступало.