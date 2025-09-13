В Татарстане за 2 года выросло число автомобилей на душу населения

В Татарстане увеличилось количество автомобилей, сейчас на 1 тыс. жителей республики приходится 357 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанстата.

В 2023 году этот показатель составлял 345 автомобилей на 1 тыс. жителей. В публикации сообщается, что подсчеты основаны на данных ГИБДД по Татарстану.

В то же время в первом полугодии 2025 года автомобильный рынок в Татарстане сократился на 32%. За шесть месяцев в республике продано более 23,8 тыс. новых легковых автомобилей. По всей России рынок сократился на 26%.

Влас Северин