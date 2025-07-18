В Татарстане автомобильный рынок сократился на 32%

По итогам первого полугодия 2025 года автомобильный рынок в Татарстане уменьшился на 32%. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

За 6 месяцев в Татарстане было продано более 23,8 тыс. новых легковых автомобилей. В целом весь российский рынок сократился на 26%.

Почти половину рынка легковых машин (48%) заняли китайские бренды. Самой популярной маркой среди населения стала LADA с долей 37%. За полгода продажи упали почти у всех 10 популярных марок. Больше всего спрос вырос на автомобиль Solaris 768 — на 357%.

Среди иностранных брендов наибольшим спросом пользовались автомобили Toyota, всего было зарегистрировано 302 автомобиля. Доля электрокаров в республике составила 0,4%, самый популярный из них — Zeekr 001. Местные жители приобрели 21 машину этого бренда.

Диана Соловьёва